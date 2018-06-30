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وزير المالية: دعم الخبز يكلف الدولة 55 مليار جنيه.. والدعم النقدي يضمن حقوق المواطن

السبت 30/يونيو/2018 - 12:53 ص
وزير المالية: دعم الخبز يكلف الدولة 55 مليار جنيه.. والدعم النقدي يضمن حقوق المواطن
الدكتور محمد معيط
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أمنية فوزي
 
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن دعم الخبز يكلف الخزانة العامة 55 مليار جنيه دعم لـ80 مليون مصري، معقبًا: "مش مصدق إن 80 مليون معاهم بطاقة خبز".

وأضاف "معيط"، خلال حواره ببرنامج "حقائق وأسرار"، الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري، المذاع عبر فضائية "صدى البلد" مساء الجمعة، أن منظومة التموين بها شيء خاطيء.

وأكد أن الدعم النقدي يمنح المواطنين حرية اختيار أوجه الإنفاق، ويضمن لهم حقوقهم، متابعًا: "لو الدعم 50 جنيه على بال مبيوصلهم بيكون 30، الناس أقدر مننا في تحديد أولوياتها وإنفاقها".
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