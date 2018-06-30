نادي الأهرام يغير اسم صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي (صورة)

قام نادي الأهرام بتغيير اسم صفحته الرسمية من نادي بيراميدز لنادي "الأهرام"، وأصبحت الصفحة موثقة في إشارة لتأكيد قانونية الاسم، وذلك عبر مواقع "التواصل الاجتماعي".

وكان النادي أعلن رسميا، عن الزي الجديد للفريق، والذي سيخوض به مباريات بطولة الدوري المصري، والمقرر إنطلاقها منتصف أغسطس المقبل.

وقامت الصفحة الرسمية لنادي براميدز عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بنشر صور الصفقات الجديدة للفريق بالزي الحديث.