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"رمضان" يكشف عن المقصودين من كلمته "لا عزاء للأغبياء"

السبت 30/يونيو/2018 - 12:03 ص
رمضان يكشف عن المقصودين من كلمته لا عزاء للأغبياء
محمد رمضان
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مريم الشريف
 
كشف الفنان محمد رمضان، عن أن جملة "لا عزاء للأغبياء" التي كتبها عبر صفحته على السوشيال ميديا، لم يقصد بها فنان، معبرا عن استيائه بسبب تفكير البعض بهذة الطريقة، متسائلا عن سبب عدم تفكيرهم في أنه يقصد شركة إنتاج معينه أخبرته بأنه لن ينجح مع غيرها مثلا، أو قناة أكدت له بأنه لن يتم مشاهدته على شاشة آخرى.


وأضاف خلال لقائه فى برنامج "مساء DMC" على قناة DMC، أنه كان يقصد من خلال هذة الجمله، كل من قال عنه بأنه لن ينجح إلا بأدوار البلطجة، معبرا عن سعادته بأن "نسر الصعيد" رقم واحد والذى قدم خلاله دور ضابط.
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