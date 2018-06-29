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موعد مباراة إنجلترا وكولومبيا في كأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

الجمعة 29/يونيو/2018 - 11:18 م
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منى العوضي
 

 

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة مشاهدة مباراة من العيار الثقيل تجمع بين إنجلترا وكولومبيا، يوم الثلاثاء والموافق 3 يوليو، ويأتي ذلك في إطار مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس العالم والمقامة خلال الفترة الحالية في روسيا.

 

واحتل منتخب إنجلترا المركز الثاني في مجموعته برصيد 6 نقاط بعد الفوز على تونس بثنائية واكتساح بنما بسداسية ولكنه خسر من بلجيكا بهدف نظيف في مباراة الجولة الثالثة.

 

وتأهل منتخب كولومبيا لدور الـ 16 رغم الخسارة من اليابان في المباراة الافتتاحية، لكنه فاز على السنغال وبولندا في آخر جولتين وتمكن من الصعود بصحبة المنتخب الياباني.

 

ويلتقي منتخب كولومبيا مع نظيره اليابان على ملعب "سبارتاك" في موسكو، وذلك يوم الثلاثاء المقبل والموافق 3 يوليو 2018 في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

 

كما يمكنكم مشاهدينا الكرام متتابعة البث المباشر لمباريات كأس العالم وتغطية متميزة لمباراة إنجلترا وكولومبيا عبر موقع الفجر الرياضي.

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