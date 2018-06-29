نوري اللجمي: لهذا رفضت الهايكا مرشحي الحكومة لرئاسة التلفزة التونسية

أعلن رئيس الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري النوري اللجمي اليوم الجمعة 29 جوان 2018، أن الهيئة رفضت ما أسماه بالتمادي في الاجراءات المؤدّية إلى الرأي المطابق في ما يتعلّق باختيار رئيس مدير عام للتلفزة التونسية.





وأشار اللجمي في تصريح لـ”الشارع المغاربي” يشي بحدوث أزمة بين الهايكا والحكومة “أن عملية اختيار “ر م ع” جديد للتلفزة التونسية لم تجر مثلما خطّطت الهايكا ولم تكن موفّقة، لافتا إلى أن الطبيعي هو أن يتمّ إختيار أحد المرشّحين لهذا المنصب وفق عقد أهداف ووسائل لتكون العملية منظمة لا أن يكون الأمر صوريا نظرا لعدم وجود أكثر من مرشّح للمنصب.





وأوضح اللجمي أنّ رئاسة الحكومة اقترحت 3 أسماء لادارة التلفزة التونسيّة وأنّ الهيئة فوجئت بمرشّحة تسحب بعد إعلام الحكومة ترشّحها دون إعلام “الهايكا” مضيفا أنّ الاسم الثاني المقترح لم يقدّم طلب ترشّح وأنّ ذلك وضع الهايكا أمام مرشّح واحد بما يعني أن اختياره سيكون مجرّد عمليّة صوريّة وأنها رفضت ذلك.



