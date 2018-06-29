أول أوريغامي في العالم.. لكزس تُقدم سيارة مصنوعة من "الكرتون" يُمكن قيادتها! (صور)
الجمعة 29/يونيو/2018 - 11:17 م
تُعتبر سيارات لكزس من الأجمل في العالم، خصوصاً وأنها تأتي بتصميم مميز إضافة إلى تمتعها بمحركات قوية، إلا أن هذه الشركة الرائدة في عالم المحركات قدمت في يوم من الأيام سيارة فريدة من نوعها صنعتها من الكرتون، هذه السيارة أتت من نوع "IS" وقد قام بتصميمها فريق "تاكومي".
السيارة الغريبة هذه والقابلة للقيادة من دون مشكلات، اعتمدت على شرائح من الكرتون المقوى من الناحيتين الداخلية والخارجية، إضافة إلى تمتعها بمحرك كهربائي كي يُصار إلى قيادتها.
تم تصميم هذه التحفة الفنية الرائعة بالتعاون مع شركة "LASERCUT"، وقد بنيت بطريقة الأوريغامي اليابانية وهي فن يُعنى بالورق.
وكانت لكزس قد اعتمدت نموذجاً ثلاثي الأبعاد 3D للهكيل والذي قسمته إلى مقاطع عدة حتى تقصها بالحجم الحقيقي للمركبة، وذلك عبر استخدام جهاز ليزر.
وكي يُصار إلى تثبيت هذه القطع التي وصل عددها إلى 1700 وبسماكة 10 ملم، اعتُمد على نوع قوي من الغراء يحتاج إلى 10 دقائق حتى يجف، بحسب موقع سترايف ميدل إيست.
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