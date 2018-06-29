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السويد توسع الرقابة على حدودها لمواجهة "تهديد" جديد

الجمعة 29/يونيو/2018 - 11:24 م
السويد توسع الرقابة على حدودها لمواجهة تهديد جديد
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د ب أ
 
قالت شرطة الحدود الوطنية السويدية أمس الجمعة، إنها تعتزم زيادة الرقابة على جوازات السفر في المطارات والموانئ في أنحاء البلاد وسط مخاوف بشأن الطبيعة المتغيرة للتهديدات الأمنية.

وجاء في بيان صادر عن شرطة الحدود أن الرقابة على الحدود سيتم توسيع نطاقها لأن التهديد يبدو مختلفاً بعض الشيء عن ذي قبل.

وطرحت السويد فرض رقابة على جوازات السفر عند معابرها الحدودية في خريف عام 2015، للتعامل مع التدفق الهائل للمهاجرين الذين دخلوا البلاد عبر جسر أوريسند من الدنمارك، وفي موانئ عبارات نقل الركاب في جنوبى البلاد.

ووفقاً لصحيفة سايد سفينسكان، فإن شرطة الحدود في منطقة سكين الجنوبية تعتقل العائدين من الحرب في كل من سوريا والعراق بشكل أسبوعي.
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