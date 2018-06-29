بالصور| أحمد الشيخ وحسين الشحات وعبد الظاهر في افتتاح أكاديمية هيثم عرابي بـ"الجزيرة"

حرص عدد كبير من نجوم الرياضة والمجتمع علي حضور افتتاح اكاديمية هيثم عرابي مدير التعاقدات السابق بالأهلي ،والذي اقيم مساء اليوم الجمعة بأحد مقرات الاكاديمية والكائن في مركز شباب الجزيرة.





وكان في مقدمة الحضور احمد الشيخ نجم النادي الأهلي وحسين الشحات مهاجم العين الإماراتي وأحمد عبد الظاهر لاعب الأهلي السابق ولفيف من النقاد الرياضيين والإعلاميين.





وأشرف علي افتتاح الاكاديمية المدرب البرتغالي الشهير جوزيه روماريش مساعد جوزيه مورينيو ومدرب الترجي التونسي السابق والذي سبق له الترشح لتدريب العديد من الاندية مثل الزمالك والاسماعيلي، والذي ابدي اعجابه بالبرامج المتطورة التي تستخدمها الاكاديميه لثقل موهبة اللاعبين وتنمية قدراتهم البدنية والعقلية.















