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الأمم المتحدة: عدد النازحين بجنوب سوريا وصل إلى 160 ألفا

الجمعة 29/يونيو/2018 - 11:16 م
الأمم المتحدة: عدد النازحين بجنوب سوريا وصل إلى 160 ألفا
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رويترز
 
أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن عدد النازحين بجنوب سوريا وصل إلى 160 ألف شخص.

وقال المتحدث باسم المفوضية لشؤون اللاجئين في الأردن محمد الحواري أن المفوضية تتوقع زيادة هذا العدد الليلة المقبلة.

وكانت آخر معطيات الأمم المتحدة حول عدد النازحين، والتي نشرت يوم الاثنين الماضي، تشير إلى أن هذا العدد بلغ 45 ألف شخص.

ويأتي ذلك وسط تقارير حول وقف إطلاق النار بجنوب سوريا، والذي من المتوقع أن يؤدي إلى "المصالحة" في المنطقة، حسب مصدر أردني مسؤول لوكالة "رويترز".

من جانبه، أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في حديث لمراسلة RT أن عمّان تتعاون مع جميع الأطراف المعنية، بما فيها روسيا والمعارضة السورية، من أجل ضمان وقف إطلاق النار في جنوب البلاد.

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