جابر عصفور: "الإخوان كانوا يجهزون عبدالرحمن البر ليكون شيخًا للأزهر"



وأضاف "عصفور" خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة، أن جماعة الإخوان كانت تجهز عبد الرحمن البر ليكون شيخًا للأزهر أبان حكم المعزول.



وحول دعوة البعض للمصالحة مع الجماعة قال: "اللعبوا بعيد.. إحنا مبنهزرش.. ده كده بنزرع قنبلة جديدة في المجتمع.. لا تصالح مع أي دعوة لحكومة دينية في هذه البلد"، مشيرًا إلى أنه لا بد من الاهتمام وحماية الشباب الصغير الذين مازالوا في مرحلة التكوين أما الشاب الذى تكون لديه الفكر لا نتوقع منه خيرًا.



قال الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق، إن لديه شك في نتيجة انتخابات فوز المعزول محمد مرسي برئاسة مصر.