تراجع شعبية ميركل إلى أدنى مستوى

أظهر استطلاع للرأي تراجع شعبية المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى أدنى مستوياتها على مدار تاريخها السياسي حتى الآن.





وأوضح الاستطلاع الذي أجري لصالح مجلة "دير شبيغل" الإخبارية الألمانية أن عدد المواطنين الذين يتمنون لها دوراً سياسياً في المستقبل تراجع منذ مارس الماضي بنسبة 9%، إلا أن هناك 51% ممن شملهم الاستطلاع ما يزالون يقفون خلف المستشارة ميركل، بينما كانت نسبة هؤلاء قبل 3 أشهر 60%.





وتأتي ميركل بهذه النتيجة في المركز الثاني من حيث الشعبية الجماهيرية - أي بعد الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير الذي قال 71% من المشاركين إنهم يتمنون له مستقبلاً سياسياً جيداً (كانت نسبة هؤلاء في مارس الماضي 78%).





وتراجعت شعبية جميع الساسة الألمان تقريباً في هذا الاستطلاع، حيث حصل وزير الداخلية هورست زيهوفر رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري مثلاً على نسبة 39% بينما كانت في مارس 46% محتلاً بذلك المرتبة التاسعة في سلم الشعبية لدى الجماهير الألمانية.





ودخل زيهوفر منذ فترة طويلة في صراع مع المستشارة ميركل بسبب سياسة اللجوء إلى ألمانيا.