موعد مباراة السويد وسويسرا بكأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

يستضيف ملعب "سانت بطرسبرج" مواجهة معقدة بين منتخبي السويد وسويسرا، يوم الثلاثاء 3 يوليو 2018، وذلك ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس العالم والمقامة خلال الفترة الحالية في روسيا.

قدم المنتخب السويدي أداء مبهرا خلال مرحلة المجموعات حيثُ فاز على كوريا الجنوبية والمكسيك وخسر مباراة ألمانيا ولكنه في الأخير تصدر المجموعة برصيد 6 نقاط وتأهل برفقة المكسيك لمرحلة خروج المغلوب.

تأهل المنتخب السويسري لدور الـ 16 بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الخامسة خلف البرازيل، حيثُ تغلب على صربيا وتعادل مع البرازيل بهدف لكلا منهما ثم مع كوستاريكا بهدفين مقابل مثلهما.

وتقام مباراة السويد وسويسرا على ملعب "سانت بطرسبرج" وذلك يوم الثلاثاء المقبل والموافق 3 يوليو 2018 في تمام الساعة الرابعة مساءًا بتوقيت القاهرة والخامسة بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المنتظر أن يتابع المشاهدون مباراة السويد وسويسرا عبر النقل الحي على شبكة قنوات "بي إن سبورت ماكس 1 و2" المشفرة، بالإضافة إلى قناة "تي آر تي1" التركية والتي تنقل المباراة بشكل مجاني.

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