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عدد النازحين زاد إلى 160 ألفاً جنوب سوريا

الجمعة 29/يونيو/2018 - 11:07 م
عدد النازحين زاد إلى 160 ألفاً جنوب سوريا
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رويترز
 
قال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في الأردن محمد الهواري اليوم الجمعة إن عدد النازحين في جنوب سوريا زاد بأكثر من 3 أمثال ليصل إلى 160 ألفاً في المعارك الدائرة في المنطقة حالياً.

وأضاف أن المفوضية تتوقع زيادة هذه الأرقام خلال الليل، وكان آخر رقم أصدرته الأمم المتحدة يوم الاثنين 45 ألفاً.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مصدر رسمي أردني إن هناك تقارير مؤكدة عن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في جنوب سوريا بعد أن أثارت المعارك مخاوف من وقوع كارثة إنسانية.
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