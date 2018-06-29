توفيق عكاشة: "لولا دول الخليج كان زمنا بناكل طين"



وأضاف "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، اليوم الجمعة، أن حرب الخليج هى من أنقذت مبارك من دوامة ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أن دول الخليج هى من حملت مصر الفترة الماضية.



وتابع: "لولا دول الخليج كان زمنا بناكل طين.. عشان إحنا متعودين على النوم، وبنقول الشحات له نص الدنيا".



قال الإعلامي توفيق عكاشة، أن إسقاط 50% من ديون مصر أثناء حرب الخليج، هى السبب وراء عدم وجود ارتفاع في الأسعار أثناء فترة حكم الرئيس الأسبق مبارك.