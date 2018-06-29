تفاصيل مباراة الأرجنتين وفرنسا بكأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر



يلتقي منتخب فرنسا أول المجموعة الثالثة، مع الأرجنتين ثاني المجموعة الرابعة في مباراة من العيار الثقيل، وذلك يوم السبت المقبل، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس العالم والمقامة في الفترة الحالية في روسيا حتى يوم 15 يوليو.



وتقام المباراة يوم السبت المقبل والموافق 30 يونيو 2018 في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة والخامسة بتوقيت مكة المكرمة.



وتصدر منتخب فرنسا صدارة المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، أما المنتخب الأرجنتيني احتل المركز الثاني بالمجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط.



ومن المنتظر أن يتم نقل مباراة فرنسا والأرجنتين عبر النقل الحي والمباشر على شبكة قنوات "بي إن سبورت ماكس" المشفرة، بالإضافة إلى قنوات أخرى ستذيع المباريات بشكل مجاني مثل "تي آر تي 1" التركية وقناة "إيطاليا 1"



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