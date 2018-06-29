مؤسس المخابرات القطرية: حكم الإخوان كان الأسود في تاريخ مصر

قال اللواء محمود منصور، مؤسس المخابرات القطرية، إن مجموعة من الرعاع الأغبياء قاموا بحكم الدولة بعد ثورة 25 يناير، وجعلونا في ظلام نبحث عن مكان آمن، لافتًا إلى أنه حاول أن يهاجر هو وجاره المسيحي ولكن البلاد رفضت استقبالهم لأنهم مصريين في فترة عهد الإخوان.



وأضاف "منصور"، خلال حواره ببرنامج "حكاية وطن"، الذي يقدمه الإعلامي حاتم نعمان، المذاع عبر فضائية "ltc" مساء الجمعة، أن الإخوان قاموا بعمل حركات هستيرية في البلد بعد وصولهم للسلطة في مصر، وأخذوا الدين الإسلامي ستارًا لهم، وأن حكم الإخوان كان أسود حكم في تاريخ مصر.



وأشار إلى أن مصر بالنسبة للإخوان كانت لعبة، وثورة 30 يونيو أنقذت مصر منهم، موضحًا أنهم كانوا يتحركوا مع 6 إبريل بمعرفة المخابرات الدولية، وأن الغرب قاموا بتجنيد أبناء من المصريين، لافتًا إلى أن مصر الآن تدار بمعرفة أبنائها العاقلين الناضجين فقط.



