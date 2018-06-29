جابر عصفور: "لا بد من إعادة توزيع الدخل في مصر"



وأضاف "عصفور" خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة أنه لابد من تطبيق نظام الضريبة التصاعدية، بحيث يدفع الأغنياء أكثر من الفقراء، موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أن معظم أموال صندوق "تحيا مصر" جاءت من البسطاء.



أكد الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق، على ضرورة إعادة النظر في توزيع الدخل في مصر، محذرًا أن عدم الاهتمام بها قد يؤدي إلى نسف كل شيء، على حد تعبيره.