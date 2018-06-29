موعد مباراة كرواتيا والدنمارك بكأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

يدخل منتخب كرواتيا مباراة خارج التوقعات أمام الدنمارك، يوم الأحد 1 يوليو 2018، وذلك في إطار منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس العالم والمقامة خلال الفترة الحالية في روسيا حتى يوم 15 يوليو.

وتأهل منتخب كرواتيا لمرحلة خروج المغلوب بعدما تصدر مجموعته برصيد 9 نقاط، حيثُ حصل على العلامة الكاملة بعد الفوز على آيسلندا والأرجنتين ونيجيريا، أما الدنمارك فقد صعدت لهذا الدور بعد احتلال المركز الثاني برصيد 5 نقاط من تعادلين مع فرنسا وأستراليا وفوز على فرنسا.

ويستضيف ملعب "نيجني نوفغورود" مباراة كرواتيا والدنمارك في دور الستة عشر والمقرر إقامتها في يوم الأحد الموافق 1 يوليو 2018 في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المقرر أن تنقل مباراة كرواتيا والدنمارك عبر النقل الحي والمباشر على شبكة قنوات "بي إن سبورت ماكس 1 و2" المشفرة، كما أن الفائز من هذه المباراة سيلتقي مع الفائز من لقاء إسبانيا وروسيا في ربع نهائي المونديال.

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