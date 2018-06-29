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مؤشر "فايننشال تايمز 100" يغلق على ارتفاع بنسبة 0.28%

الجمعة 29/يونيو/2018 - 11:00 م
مؤشر فايننشال تايمز 100 يغلق على ارتفاع بنسبة 0.28%
أرشيفية
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أ ش أ
 
أغلق مؤشر "فايننشال تايمز 100" الرئيس في بورصة لندن تداولات الأسبوع، اليوم الجمعة، على ارتفاع بنسبة 0.28%.  

وأغلق المؤشر مرتفعا بـ 21.30 نقطة ليسجل 7.636.93 نقطة، مقارنة بإغلاق يوم أمس الخميس، حيث سجل 7.615.63 نقطة. 

وبلغ أعلى معدل للمؤشر عند 7.706.64 نقطة، بينما بلغ أدنى مستوى له عند 7.615.63 نقطة. 
وارتفع الجنيه الاسترليني أمام الدولار بنسبة 0.96% ليسجل 1.3204 دولار. 

كما ارتفع أمام اليورو بنسبة 0.03% ليسجل 1.1308 يورو. 
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