توقيت مباراة الأوروجواي والبرتغال بكأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر





وتصدر منتخب الأوروجواي صدارة المجموعة الأولي برصيد 9 نقاط بعد الفوز على جميع منتخبات المجموعة، أما المنتخب البرتغالي احتل المركز الثاني برصيد 5 نقاط.





ومن المنتظر أن يتم نقل مباراة الأوروجواي والبرتغال عبر النقل الحي والمباشر على شبكة قنوات "بي إن سبورت ماكس" المشفرة، بالإضافة إلى قنوات أخرى ستذيع المباريات بشكل مجاني مثل "تي آر تي 1" التركية وقناة "إيطاليا 1"





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يلتقي منتخب الأوروجواي أول المجموعة الأولي، مع البرتغال ثاني المجموعة الثانية في مباراة من العيار الثقيل، وذلك يوم السبت المقبل، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس العالم والمقامة في الفترة الحالية في روسيا حتى يوم 15 يوليو.وتقام المباراة يوم السبت المقبل والموافق 30 يونيو 2018 في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.