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توفيق عكاشة يرد على منتقديه ومن يصفونه بـ"المطبلاتي"

الجمعة 29/يونيو/2018 - 10:59 م
توفيق عكاشة يرد على منتقديه ومن يصفونه بـالمطبلاتي
توفيق عكاشة
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هدى عبدالرازق
 
انتقد الإعلامي توفيق عكاشة، الحملات التي تهاجمه وتصفه بـ"المطبلاتي"، قائلا: "الله يلعن المطبلين".

وأضاف "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، اليوم الجمعة، "أي واحد غبي بيحبني هضربه.. حب الأغبياء بلاء"، متابعًا: "عندما تتحكم بطونكم في عقولكم فأنتم من الدهماء".

وتابع: "أقسم بالله الحاجة اللي بـ10 جنيه، هتبقى بـ 100 جنيه، ومش هتقدر تتكلم... عشان أنتم مش عايزين استقرار"، منوهًا بأن الإنتاج والاستقرار عامل أساسي في ثبات الأسعار.
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