توفيق عكاشة يرد على منتقديه ومن يصفونه بـ"المطبلاتي"



وأضاف "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، اليوم الجمعة، "أي واحد غبي بيحبني هضربه.. حب الأغبياء بلاء"، متابعًا: "عندما تتحكم بطونكم في عقولكم فأنتم من الدهماء".



وتابع: "أقسم بالله الحاجة اللي بـ10 جنيه، هتبقى بـ 100 جنيه، ومش هتقدر تتكلم... عشان أنتم مش عايزين استقرار"، منوهًا بأن الإنتاج والاستقرار عامل أساسي في ثبات الأسعار.



انتقد الإعلامي توفيق عكاشة، الحملات التي تهاجمه وتصفه بـ"المطبلاتي"، قائلا: "الله يلعن المطبلين".