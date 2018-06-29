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وزير الخارجية الإماراتي يعزي شيخ الأزهر في وفاة شقيقته

الجمعة 29/يونيو/2018 - 10:52 م
وزير الخارجية الإماراتي يعزي شيخ الأزهر في وفاة شقيقته
الدكتور أحمد الطيب - وزير الخارجية الإماراتي
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محمود الجلاد
 
أجرى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، اتصالاً هاتفيًا، بفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، للتعزية في وفاة شقيقته.

وأعرب الشيخ عبد الله بن زايد، خلال الاتصال الهاتفي، عن صادق عزائه ومواساته للإمام الأكبر شيخ الأزهر والعائلة الكريمة، في وفاة المغفور لها بإذن الله شقيقة فضيلته، سائلاً المولي عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظ فضيلته ذخراً للأمة، ومواصلة جهوده من أجل أن يعم الخير والسلام.

من جانبه أعرب الإمام الأكبر عن خالص شكره وامتنانه لسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، على حرصه على الاتصال وتقديم العزاء، سائلا الله لسموه التوفيق والسداد لخدمة دينه ووطنه وأمته.
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