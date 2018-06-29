"بكري" عن تجمهر البعض أمام منزل محمد صلاح: "رسالة تعبر عن أصالة الإنسان المصري"



علق الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، على تجمهر البعض أمام منزل اللاعب محمد صالح، قائلًا: "رسالة لكل من يعنيه الأمر، ورسالة إلى محمد صلاح تؤكد أنه بداخل كل مصري".



وتابع "بكري"، خلال حواره مع فضائية "المحور"، مساء الجمعة: "راحوا يقولوله متزعلش إحنا حواليك ودي بلدك، وإنت مصدر فخر ورفعت اسم مصرعاليًا، ورسالة تعبر عن أصالة الإنسان المصري".



وأضاف أنه كان يتمنى أن يقدم اتحاد كرة القدم استقالته، وأنه لا بد أن يكون هناك قرار في مواجهة هذه المجموعة بعد التحقيقات؛ لأنها ارتكبت أخطاء كبيرة.

