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توفيق عكاشة: اليساريون أحد رواسب الصهيونية الماسونية العالمية

الجمعة 29/يونيو/2018 - 09:44 م
توفيق عكاشة: اليساريون أحد رواسب الصهيونية الماسونية العالمية
توفيق عكاشة
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داليا الحسين
 
وصف الإعلامي توفيق عكاشة، التيار اليساري بأنه أحد رواسب الصهيونية الماسونية العالمية، مشيرا إلى أن اليسار ينتهج العلوم الاشتراكية.

وأضاف عكاشة، خلال تقديمه برنامج "مصر اليوم" على قناة "الحياة"، أن كارل ماركس هو من صنع الاشتراكية، منوها أن"ماركس" هو حاخام يهودي تحول إلى فيلسوف، مؤكدا أن اليساريين خرجوا من قلب البيت الصهيوني.

وأشار إلى أن الثورة الفرنسية صنيعة الصهيونية العالمية ذات المرجعية اليهودية، مشيرا إلى أن الديانة اليهودية ليست كلها صهيونية.

ولفت إلى أن الفكر الصهيوني ولد على يد موسى ابن ميمون.
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