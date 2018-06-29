توفيق عكاشة: اليساريون أحد رواسب الصهيونية الماسونية العالمية



وأشار إلى أن الثورة الفرنسية صنيعة الصهيونية العالمية ذات المرجعية اليهودية، مشيرا إلى أن الديانة اليهودية ليست كلها صهيونية.



ولفت إلى أن الفكر الصهيوني ولد على يد موسى ابن ميمون.



وصف الإعلامي توفيق عكاشة، التيار اليساري بأنه أحد رواسب الصهيونية الماسونية العالمية، مشيرا إلى أن اليسار ينتهج العلوم الاشتراكية.وأضاف عكاشة، خلال تقديمه برنامج "مصر اليوم" على قناة "الحياة"، أن كارل ماركس هو من صنع الاشتراكية، منوها أن"ماركس" هو حاخام يهودي تحول إلى فيلسوف، مؤكدا أن اليساريين خرجوا من قلب البيت الصهيوني.