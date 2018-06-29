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مصطفى بكري يحذّر المصريين: "الفوضى تجعل الجميع يخسر" (فيديو)

الجمعة 29/يونيو/2018 - 09:43 م
مصطفى بكري يحذّر المصريين: الفوضى تجعل الجميع يخسر (فيديو)
مصطفى بكري
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أمنية فوزي
 

حذّر الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، الشعب المصري، قائلًا: "لا يجب أن ننسى وجود لجان الكترونية كارهة للوطن وتسعى لإثارة الفتن".

وأضاف "بكري"، خلال حواره مع فضائية "المحور"، مساء الجمعة، أن البعض لا يريد لهذا الوطن أن يتقدم، وهذا المرض يطفح على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد أن المعالجة بحكمة وموضوعية هي الحل، ولكن إطلاق الرصاص على الجميع وانتشار الفوضى يؤدي إلى خسارة الجميع.
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