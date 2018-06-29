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طلاب الثانوية يكتشفون عدم تطابق الإجابات بامتحان "الجغرافيا" (صور)

الجمعة 29/يونيو/2018 - 09:38 م
طلاب الثانوية يكتشفون عدم تطابق الإجابات بامتحان الجغرافيا (صور)
أرشيفية
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ريم محمود
 
اكتشف عدد من أولياء أمور طلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة، عدم تطابق نموذج الإجابة مع إجابات كتاب المدرسة فى امتحان الجغرافيا، وأرفقوا ذلك بالصور عبر منشورات لهم علي جروب اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم.

وقال أولياء الأمور، إن الامتحان كان سهل وفى مستوي الطلاب، ولكن كانت الصدمة بالنسبة لهم عندما وجدوا أن الإجابات بنموذج الإجابة غير مطابق لكتاب المدرسة فى بعض الأسئلة، مما أصابهم بحالة من الحيرة، مطالبين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة بالتحقيق فى الأمر والرد عليه؛ لأن ذلك تسبب في حيرة للطلاب بين إجابات النموذج وإجابات الكتاب المدرسي.

طلاب الثانوية يكتشفون عدم تطابق الإجابات بامتحان "الجغرافيا" (صور)
طلاب الثانوية يكتشفون عدم تطابق الإجابات بامتحان "الجغرافيا" (صور)
طلاب الثانوية يكتشفون عدم تطابق الإجابات بامتحان "الجغرافيا" (صور)
طلاب الثانوية يكتشفون عدم تطابق الإجابات بامتحان "الجغرافيا" (صور)
طلاب الثانوية يكتشفون عدم تطابق الإجابات بامتحان "الجغرافيا" (صور)
المزيد عن: طلاب الشعبة الأدبية امتحان الجغرافيا الجغرافيا الثانوية العامة التربية والتعليم
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