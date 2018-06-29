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عاجل.. قوات المقاومة المشتركة تتقدم إلى مشارف التحيتا وزبيد باليمن (فيديو)

الجمعة 29/يونيو/2018 - 09:37 م
عاجل.. قوات المقاومة المشتركة تتقدم إلى مشارف التحيتا وزبيد باليمن (فيديو)
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الفجر
 
تواصل قوات المقاومة اليمنية المشتركة بإسناد من تحالف دعم الشرعية تطهير جيوب المتمردين في مديريتي التحيتا وزبيد في جبهة الحديدة، وسط فرار للمتمردين الحوثيين من المنطقة، الجمعة. وفق "سكاي نيوز"

وقالت مصادر ميدانية إن قوات المقاومة المشتركة تقدمت بعمق 30 كيلومترا إلى مشارف مديريتي التحيتا وزبيد في جبهة الحديدة، وتواصل حاليا عملياتها لتأمين الخط الساحلي الممتد من الخوخة إلى الجبهات المتقدمة في الأطراف الجنوبية الغربية لمدينة الحديدة.


المزيد عن: زبيد باليمن اليمن القوات المشتركة الحديدة التحيتا
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