وديا.. نادي سمنود يفوز علي اتحاد دمرو بهدفين مقابل هدف

حقق فريق سمنود الرياضي بقيادة محمد رمضان الفوز على فريق اتحاد دمرو بهدفين مقابل هدف في المباراة الوديه التي جمعتهما اليوم الجمعة على ملعب سمنود.

وحرص الجهاز الفني على تجربة عدد من اللاعيبين الجدد التي يتم أختبارهم من أجل التفاوض معهم، والوقوف علي مستواهم البدني.





يذكر أن سمنود ضم 5 صفقات رسميا حتي الأن للفريق، وهم سعود حسين، وصلاح عبدالله، ومحمود الشريف، ومحمود صلاح، وحمدي عبدالعزيز.





ويواجه سمنود نظيره فريق شباب طوخ في الجولة الأولي بإفتتاحية دوري القسم الثالث خارج أرضه والمقرر إنطلاقه يوم 8/11.