عكاشة: "لولا ثورة 30 يونيو كان زمان الله يرحمني"



وأشار "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، اليوم الجمعة، إلى أن مؤسسي جماعة الإخوان 7 أشخاص، أحدهم يعمل ساعاتي، وأخر عربجي، وأخر جنايني، وأخر عجلاتي، وأخر حلاق، وأخر نجار، متسائلا: "هل هؤلاء الأشخاص يستطيعون تكوين فكر".



وأضاف أن مثل اليوم عام 2013 كان هاربًا، لصدور أمر بالقبض عليه بتهمة قلب نظام الحكم، معقبًا: "لو كانت ثورة 30 يونيو منجحتش كان زمان الله يرحمني".



قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن الإخوان خرجوا من قلب البيت الصهيوني، وأحد فروع الماسونية، موضحًا أن مجلس إدارة جماعة الإخوان يتكون من 13 عضوًا مثل مجلس الصهيونية الماسونية العالمية، كذلك مبادىء جماعة الإخوان العشرين تشبه مبادىء الماسونية العالمية الواحد والعشرين.