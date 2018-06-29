وزيرة الخارجية الكندية: سيتم فرض رسوم عقابية على واردات السلع الأمريكية

أعلنت الحكومة الكندية، اليوم الجمعة، اعتزامها فرض رسوم عقابية على السلع الأمريكية التي تستوردها ردًا على الرسوم التي قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها على المنتجات الكندية.



وذكرت وزيرة الشؤون الخارجية الكندية كريستيا فريلاند أثناء وجودها في مصنع للصلب، أن كندا ليس أمامها أي خيار سوى الثأر برد عكسى مدروس الدولار بالدولار.



وقالت "فريلاند"، إن "كندا متروية ومنضبطة في ردها على الرسوم الأمريكية غير القانونية، وفقًا لقواعد منظمة التجارة العالمية واتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية "نافتا".



وأصرت وزيرة الشؤون الخارجية الكندية، على أن دعاوى الأمن القومي التي تستغلها الولايات المتحدة لفرض الرسوم التي دخلت حيز التطبيق خلال الشهر الحالي ليست فقط عبثية وإنما مضرة، مضيفة أن كندا تتصرف بأسى وليس بغضب.



وقالت إنه اعتبارًا من أول يوليو المقبل سيتم فرض رسوم على واردات من الصلب والألومنيوم الأمريكية بقيمة 16 مليار دولار كندي، ما يعادل 12 مليار دولار أمريكي تقريبًا، مضيفة أن حكومتها تعمل بشكل وثيق مع المكسيك ودول الاتحاد الأوروبي التي تواجه الرسوم الأمريكية على صادراتها من الصلب والألومنيوم، مشيرة إلى أن هذه الدول جيران وحلفاء للولايات المتحدة أيضًا.

