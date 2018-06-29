الأردن يدعو مواطنيه قرب حدود سوريا لعدم مغادرة المنازل

أكدت الحكومة الأردنية وجود هدنة قريبة في الجنوب السوري بين النظام والمعارضة، داعية مواطنيها إلى عدم الهلع ومغادرة المنازل.





جاء تصريح المصدر رداً على أنباء على نية مواطنين قريبين من الحدود السورية مغادرة تخوفاً من القذائف العشوائية التي تسقط قرب منازلهم. وفق "24"





ودعت المصادر المواطنين إلى البقاء في منازلهم وعدم الخوف لوجود محادثات جادة لإجراء هدنة ومصالحة في الجنوب السوري.





وشهدت المناطق القريبة من الحدود سقوط قذائف مصدرها سوريا سقطت في مناطق خالية دون أن تنفجر في العادة، وهو ما يثير قلق الأردنيين.





ورغم التحذيرات الأمريكية، تشهد درعا هجوماً جوياً وبرياً مكثفاً من النظام وحلفائه منذ أكثر من 10 أيام، حيث تقدمت قوات النظام والمليشيات الشيعية الموالية لها بريف درعا الشرقي، وسيطرت على بلدتي بصر الحرير وناحتة.





وفي وقت سابق قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، إن أكثر من 120 ألفاً فروا من ديارهم في جنوب غرب سوريا، منذ بدأت القوات الحكومية هجوماً لاستعادة السيطرة على المنطقة الواقعة قرب الحدود مع الأردن وهضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل.