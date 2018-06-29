"بكري" عن انتقاد الفنانين وتحميلهم مسئولية خسارة المنتخب: "عيب"

أكد مصطفى بكري الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب، أن الممارسة التي شهدناها الأيام الماضية أعادتنا إلى ما قبل وما بعد ثورة 25 يناير.



وأضاف "بكري"، خلال حواره مع فضائية "المحور"، مساء الجمعة، أن البعض عمل على تحطيم الرموز الوطنية، وإهانة الوطن، واغتيال الشخصية المصرية؛ بسبب خسارة المنتخب في كأس العالم.



وشدد على أنه لا يجب بأي حال من الأحوال اغتيال الشخصية المصرية والحط من قدرها، لافتًا إلى أن معدن الشخصية المصرية يظهر في وقت الأزمات، وأن الحديث عن أن الفنانين هم السبب في الخسارة "سطحية"، وأن الانتقاد له حد، متابعًا: "إللي حصل ده عيب، وهدف هذه الممارسات هو النيل من الوطن، وهناك محاولات دائمة عبر السوشيال ميديا لإحباط المصريين".

