الاتحاد الأوروبي يبحث سبل تقديم ثلاث مليارات يورو لإتفاق الهجرة

بحث الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، سبل تمويل ثلاثة مليارات يورو إضافية مخصصة لاتفاق الهجرة مع تركيا منها مليارين من ميزانية الاتحاد ومليار من الدول الأعضاء، متعهدٍ بتقديم ثلاثة مليارات يورو إضافية عقب تقديم ثلاثة مليارات بشكل مبدئي في 18 من مايو 2016.



وذكرت وزيرة المالية ببلغاريا مارينيلا بتروفا التي تترأس بلادها مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان لها اليوم، أن الاتفاق يعمل بشكل صحيح وسمح للاجئين السوريين في تركيا بدخول المنظومة الصحية أو التعليم، مضيفة أن ذلك من ضمان دعم بلدها لمواصلة مضي المشروعات على الأرض قدمًا دون انقطاع.



وعلى صعيد آخر، أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع المجلس الأوروبي، أن تركيا تبذل جهودًا كبيرة من أجل اللاجئين، بينما وتوصل قادة الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق خلال قمتهم حول التمويل جرى دعمه في اجتماع سفراء الدول الـ28.