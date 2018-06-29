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تكريم لطيفة لـ أنغام في مهرجان "بياف".. وتؤكد: نجمة مصر الأولى (صور)

الجمعة 29/يونيو/2018 - 09:25 م
تكريم لطيفة لـ أنغام في مهرجان بياف.. وتؤكد: نجمة مصر الأولى (صور)
لطيفة وأنغام
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يارا أحمد
 
كرمت الفنانة لطيفة، في مهرجان "بياف"2018 الفنان وائل كافوري، الفنانة انغام خلال الدورة الحالية المقام بمدينة بيروت.

وأشادت لطيفة، بالنجمة انغام ووصفتها قائلة: "نجمة مصر الأولي" وتم عرض فيلم تسجيلي عن الاعمال الغنائية لانغام.


وأكدت أنغام، أنها ليلة استثنائية وأعربت عن سعادتها بتكريمها وتوجهت بالشكر لنيشان علي حديثه لها.


وكان قد تم تكريم الفنان التركي خالد أرغنش والفنانة التركية بيرجوزار كوريل وعدد من نجوم الفن والمجتمع.


وتحمل هذه الدورة اسم الفنان العالمي الراحل عمر الشريف، ومن المقرر تكريم عدد كبير واخر من نجوم الفن والمجتمع.

تكريم لطيفة لـ أنغام في مهرجان "بياف".. وتؤكد: نجمة مصر الأولى (صور)
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