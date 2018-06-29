ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

آمنة نصير: السوشيال ميديا "فتنة العصر"

الجمعة 29/يونيو/2018 - 09:28 م
آمنة نصير: السوشيال ميديا فتنة العصر
الدكتورة آمنة نصير
طباعة
داليا الحسين
 

وصفت الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب وأستاذ الفلسفة والعقيدة بجامعة الأزهر، مواقع التواصل الاجتماعي بأنها "فتنة العصر". 

وأضافت "نصير"، خلال حوارها مع فضائية "الحياة"، مساء الجمعة أن المجتمع المصري في حاجة إلى قوانين حازمة تعمل على تحجيم وسائل التواصل الاجتماعي التي تسببت في زيادة نسب الطلاق والمشكلات الأسرية.

وأكدت أنه يجب أن نؤسس الأبناء والفتيات على الأخلاق الصحيحة في المنزل وذلك بعد أن أصبحت ثقافة البيت غائبة، مضيفة: "السوشيال ميديا ساعدت على إخراج أسوأ ما بداخل الإنسان".
المزيد عن: مصر الدكتورة آمنة نصير التوك شو اخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/29/2018 10:07:13 PM