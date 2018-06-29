آمنة نصير: السوشيال ميديا "فتنة العصر"



وأضافت "نصير"، خلال حوارها مع فضائية "الحياة"، مساء الجمعة أن المجتمع المصري في حاجة إلى قوانين حازمة تعمل على تحجيم وسائل التواصل الاجتماعي التي تسببت في زيادة نسب الطلاق والمشكلات الأسرية.



وأكدت أنه يجب أن نؤسس الأبناء والفتيات على الأخلاق الصحيحة في المنزل وذلك بعد أن أصبحت ثقافة البيت غائبة، مضيفة: "السوشيال ميديا ساعدت على إخراج أسوأ ما بداخل الإنسان".



وصفت الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب وأستاذ الفلسفة والعقيدة بجامعة الأزهر، مواقع التواصل الاجتماعي بأنها "فتنة العصر".