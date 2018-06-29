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إرهابي يسلم نفسه للجيش جنوب الجزائر

الجمعة 29/يونيو/2018 - 09:24 م
إرهابي يسلم نفسه للجيش جنوب الجزائر
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د ب أ
 
أعلنت وزارة الدفاع الوطني بالجزائر اليوم الجمعة أن إرهابياً سلم نفسه، للسلطات العسكرية بولاية تمنراست الواقعة جنوب البلاد.

وكشفت الوزارة في موقعها على الإنترنت أن الأمر يتعلق بالمسمى "عقباوي بادي"، المدعو "أبو الحسن"، الذي التحق بالجماعات الإرهابية عام 2012، كما نوهت أنه جرى ضبط مسدس آلي كلاشينكوف، وخزنة ذخيرة مملوءة.

وارتفع عدد الإرهابيين الذين سلموا أنفسهم لقوات الجيش بمنطقة تمنراست منذ بداية الشهر الحالي إلى 16، وأكدت وزارة الدفاع الجزائرية، أن هذه النتائج تؤكد مرة أخرى إصرار وعزم كافة مكونات الجيش الوطني الشعبي، على بسط الأمن والسكينة عبر مختلف أنحاء البلاد، وتطهيرها مما تبقى من ظاهرة الإرهاب.
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