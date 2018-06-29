حوار- محمد مجدي مدافع الإسماعيلي الجديد: طريقة لعب الدروايش تلائمني كثيرا.. وهدفي الانضمام للمنتخب

قدم مستوى رائع مع المصري البورسعيدي وكان قاب قوسين أو أدنى من قيادة دفاع منتخب مصر، قبل أن ينتقل لصفوف الزمالك، ويتعرض لإصابة قوية تبعده طويلا عن الملاعب، ويعود للمشاركة مع القلعة البيضاء والتتويج بلقب كأس مصر، ويقرر العودة للقناة مرة أخرى ولكن عن طريق الإسماعيلية، هو محمد مجدي مدافع الإسماعيلي الجديد، نجم الدراويش فتح قلبه لـ "الفجر الرياضي" في حوار مثير.