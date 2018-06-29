حوار- محمد مجدي مدافع الإسماعيلي الجديد: طريقة لعب الدروايش تلائمني كثيرا.. وهدفي الانضمام للمنتخب
الجمعة 29/يونيو/2018 - 08:00 م
حوار: حسن موسي
قدم مستوى رائع مع المصري البورسعيدي وكان قاب قوسين أو أدنى من قيادة دفاع منتخب مصر، قبل أن ينتقل لصفوف الزمالك، ويتعرض لإصابة قوية تبعده طويلا عن الملاعب، ويعود للمشاركة مع القلعة البيضاء والتتويج بلقب كأس مصر، ويقرر العودة للقناة مرة أخرى ولكن عن طريق الإسماعيلية، هو محمد مجدي مدافع الإسماعيلي الجديد، نجم الدراويش فتح قلبه لـ"الفجر الرياضي" في حوار مثير.
في البداية كيف ترى انتقالك للإسماعيلي؟
سعيد للغاية بالانضمام لصفوف النادى الإسماعيلى ،فهو فريق كبير ويضم لاعبين على مستوى عال، وعلى المستوى الشخصي سيمثل لي إضافة.
هل هناك فرق بين الزمالك والإسماعيلي؟
الإسماعيلى له شعبية جارفة فى كافة ربوع الوطن العربى ،ولا تقل بأى شكل من الأشكال عن الاهلى أو الزمالك.
ماهو هدفك في الفترة المقبلة مع الدراويش؟
هدفى استعادة مسيرة التألق من جديد عبر بوابة الإسماعيلى ،فهو فريق دائما مايساعد لاعبيه على تقديم أفضل مستوى لديهم، أتطلع للانضمام لصفوف المنتخب الوطنى، بعد حجز مقعد بالتشكيل الأساسى لفريقى الجديد .
ماهو طموحك هذا الموسم مع الإسماعيلي؟
سأقاتل مع زملائي في الإسماعيلى من أجل استعادة الألقاب واعادة البسمة للجماهير، نحن سنشارك فى أربع بطولات خلال الموسم الجديد ، لدينا فرصة لتقديم أفضل النتائج فى المشاركة القارية بجانب الدورى والكأس المحلى.
كيف جاءت مفاوضات الإسماعيلي معك؟
المفاوضات كانت منذ فترة، ووافقت بسرعة بعدما نما إلى علمى برغبة المسئولين فى ضمى لصفوف الإسماعيلى.
متى ستنضم لمعسكر الفريق؟
سأنتظم بالتدريبات اعتبارا من الثلاثاء وسأبذل قصارى جهدى لنيل ثقة المدير الفنى الجديد.
ماالسبب الرئيسي في قبولك عرض الإسماعيلي؟
دائما ما أستمتع حينما كنت اتابع مباريات الاسماعيلى ، فهو يقدم كرة جميلة والاجواء ستساعدنى على استعادة بريقى الذى غاب فى نادى الزمالك.
وجه رسالة لجماهير الإسماعيلي؟
اعد جماهير الإسماعيلى بأكون عند حسن ظنهم وتقديم أفضل مستوى.