إنتاج أمريكا من النفط يتراجع إلى 10.467 مليون برميل خلال إبريل

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقرير شهري، اليوم الجمعة، إن إنتاج الولايات المتحدة من الخام تراجع تراجعا طفيفا بلغ ألفي برميل يوميا إلى 10.467 مليون برميل يوميا في ابريل نيسان لينزل عن أعلى مستوى له على الإطلاق المسجل في مارس آذار.









وزاد إنتاج تكساس، أكبر ولاية أمريكية منتجة للنفط، 30 ألف برميل يوميا إلى 4.22 ميون برميل يوميا في ابريل نيسان وهو مستوى قياسي بناء على البيانات التي تبدأ من 2005. وارتفع إنتاج تكساس في كل شهر على مدى عام واحد على الأقل عند المقارنة على أساس سنوي.





وقفز إنتاج نيو مكسيكو إلى 649 ألف برميل يوميا مقارنة مع 624 ألف برميل يوميا في مارس آذار.





وحوض برميان، الممتد عبر غرب تكساس وشرق نيو مكسيكو، هو أضخم حقل نفط أمريكي.





وعدلت إدارة المعلومات إنتاج نفط مارس آذار بخفض قدره خمسة آلاف برميل يوميا ليصبح 10.469 مليون برميل يوميا.





وزاد إنتاج الغاز الطبيعي بولايات البر الرئيسي الأمريكي الثماني والأربعين إلى 89.09 مليار قدم مكعبة يوميا في ابريل نيسان من 88.83 مليار قدم مكعبة يوميا في مارس آذار.





ونما إنتاج تكساس، أكبر ولاية أمريكية منتجة للغاز، واحدا بالمئة في ابريل نيسان إلى 22.9 مليار قدم مكعبة يوميا.





والولايات المتحدة أكبر منتج للغاز في العالم منذ 2009 متقدمة على روسيا.