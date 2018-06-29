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بث مباشر.. انطلاق فعاليات الدورة التاسعة لمهرجان "بياف" بحضور نجوم الفن

الجمعة 29/يونيو/2018 - 08:03 م
بث مباشر.. انطلاق فعاليات الدورة التاسعة لمهرجان بياف بحضور نجوم الفن
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صلاح حسن
 
انطلقت منذ قليل فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان بياف اللبناني والتي انطلقت منذ قليل في ساحة النجمة بوسط بيروت التجاري، تحت رعاية رئيس الحكومة سعد الحريري. 

وويقدم "الفجر الفني" لجمهوره بثًا مباشرًا للمهرجان الذي يحضره العديد من نجوم الفن أبرزهم وائل كفوري، وحكيم، ولطيفة،وغيرهم.

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