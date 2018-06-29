دونالد ترامب: إطلاق النار على "كابيتال غازيت" حدث رهيب ومروع

أدان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، حادث إطلاق النار الذي تعرض له مقر صحيفة "كابيتال غازيت"، في ولاية ميريلاند، معلقًا أن الحادث "صدم ضمير أمتنا وشغل قلوبنا بالحزن"، وذلك خلال كلمة له باحتفالية في البيت الأبيض نظمت بمناسبة مرور 6 أشهر على إقرار قانون الإصلاح الضريبي في الولايات المتحدة، حضرها عدد من المسؤولين الأمريكيين.





وأضاف "ترامب": أنه "ينبغي على الصحفيين مثلهم مثل جميع الأمريكيين، أن يتحرروا من الخوف من التعرض لهجوم عنيف أثناء قيامهم بعملهم، أما بالنسبة لعائلات الضحايا، فلا توجد كلمات للتعبير عن الحزن على خسارتهم، هذا حدث رهيب ومريع، هذه المعاناة كبيرة جدا".





وشدد الرئيس الأمريكي على أن حكومته "لن ترتاح حتى تبذل كل ما في وسعها للحد من الجريمة العنيفة، وحماية أرواح الأبرياء".





وأعلنت الشرطة الأمريكية مقتل 5 أشخاص، مساء الخميس، في حادث إطلاق نار تعرض له مقر "كابيتال غازيت" المملوكة لصحيفة "بالتيمور صن" الأمريكية.



