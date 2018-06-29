حركة "مشروع تونس" تستنكر حملات العنف و التشويه والتكفير التي تستهدف لجنة الحريات

استنكرت حركة "مشروع تونس" في بيان أصدرته ليلة الخميس، 28 جوان 2018، "حملات العنف و التشويه والتكفير التي طالت لجنة الحريّات والمساواة ورئيستها بشرى بالحاج حميدة، معبرة عن تضامنها معهم لما أبدوهم من روح اجتهادٍ وإصلاحٍ تتوافق مع حركة الاجتهاد والإصلاح العربيّ والإسلاميّ".





وثمّنت الحركة "العمل الكبير الذي قامت به اللّجنة بتقديم مقترحات تهدف إلى التوفيق بين أحكام الدّستور والحريّات التي يكفلها للتونسيات والتونسيين من جهة وبعض الممارسات والقوانين التي هي دون تلك الأحكام الدستوريّة".



