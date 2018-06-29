وزير المالية: نسعى لاستكمال ما بدأه عمرو الجارحي في المالية

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة تعمل على إعادة هيكلة وميكنة كافة المصالح بوزارة المالية، مؤكدًا أن الاهتمام بالعنصر البشري يعد من ضمن أولويات وزارة المالية.





وأضاف"معيط "، خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة: "نسعى لتغيير شامل داخل مصالح وزارة المالية من أجل توسيع القاعدة الضريبية؛ لتحقيق العدالة الضريبية ومشاركة الجميع في خطة الإصلاح الاقتصادي"، معلقًا: "ماينفعش فئة تتحمل نتيجة الإصلاح وأخري تجنى ثماره".





وتابع وزير المالية: "نسعى لاستكمال ما بدأه الوزير السابق عمرو الجارحي في الوزارة".



