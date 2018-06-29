ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

وزير المالية: نسعى لاستكمال ما بدأه عمرو الجارحي في المالية

الجمعة 29/يونيو/2018 - 07:56 م
وزير المالية: نسعى لاستكمال ما بدأه عمرو الجارحي في المالية
طباعة
داليا الحسين
 
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة تعمل على إعادة هيكلة وميكنة كافة المصالح بوزارة المالية، مؤكدًا أن الاهتمام بالعنصر البشري يعد من ضمن أولويات وزارة المالية.

وأضاف"معيط "، خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة: "نسعى لتغيير شامل داخل مصالح وزارة المالية من أجل توسيع القاعدة الضريبية؛ لتحقيق العدالة الضريبية ومشاركة الجميع في خطة الإصلاح الاقتصادي"، معلقًا: "ماينفعش فئة تتحمل نتيجة الإصلاح وأخري تجنى ثماره".

وتابع وزير المالية: "نسعى لاستكمال ما بدأه الوزير السابق عمرو الجارحي في الوزارة".

المزيد عن: وزير المالية حقائق وأسرار الدكتور محمد معيط الإعلامي مصطفى بكري
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/29/2018 8:30:00 PM