متحدث وزارة الصحة ينفي إقالته من منصبه

نفى الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، ما تردد مساء اليوم الجمعة، عن إقالته من منصبه، وتعيين الدكتور عبدالرحمن شاهين، الذي تولى المهمة قبل ذلك في عهد الوزير حاتم الجبلي.





وأضاف "مجاهد" في تصريحات خاصة لـ 'الفجر"، أنه لايزال يمارس عمله في الوزارة، دون أي جديد.





من جهتها، حاولت "الفجر" التواصل مع الدكتور عبدالرحمن شاهين، لكنه لم يرد.



