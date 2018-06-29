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متحدث وزارة الصحة ينفي إقالته من منصبه

الجمعة 29/يونيو/2018 - 07:52 م
متحدث وزارة الصحة ينفي إقالته من منصبه
صورة أرشيفية
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عبدالرحمن صلاح
 
نفى الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، ما تردد مساء اليوم الجمعة، عن إقالته من منصبه، وتعيين الدكتور عبدالرحمن شاهين، الذي تولى المهمة قبل ذلك في عهد الوزير حاتم الجبلي.

وأضاف "مجاهد" في تصريحات خاصة لـ 'الفجر"، أنه لايزال يمارس عمله في الوزارة، دون أي جديد.

من جهتها، حاولت "الفجر" التواصل مع الدكتور عبدالرحمن شاهين، لكنه لم يرد.

المزيد عن: وازرة الصحة مصر خالد مجاهد المتحدث الاعلامي لوزارة الصحة اقالة اخبار
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