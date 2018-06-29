'العربي' تكرم الفائزين في مسابقة " لولا أنتم ما كنت أنا " بمسرح الجمهورية (صور)

كرمت مجموعة العربي بالقليوبية والمنوفية في مسابقة كبري، الفائزين بأفضل قصص كفاح ونجاح في المسابقة التي أعلنت عنها ضمن حملة " لولا أنتم ما كنت أنا.. لولا أنتم ما كنت هنا "، كان ذلك في مسرح الجمهورية بالقاهرة بحضور العديد من الشخصيات العامة بالإضافة إلي كوكبة من رموز الإعلام وأصحاب الإنجازات الذين شاركوا في الحملة، كما شارك أيضًا نخبة من نماذج النجاح في المجتمع.



وأعرب المهندس محمد محمود العربي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي عن بالغ سعادته بهذا الحفل ومشاركة العديد من النماذج المشرفة من أبناء مصر، كما هنأ العربي الفائزين بالمسابقة وتمني لهم مزيدًا من النجاح والتفوق والمضي نحو مستقبل أفضل لهم ولمن حولهم.



وأكد العربي أن مسابقة " لولا أنتم ما كنت أنا " جاءت امتدادً لمبدأ التقدير والعرفان للنماذج الرائعة في مجتمعنا المصري، مضيفًا أن كل نجاح يأتي بمساندة ودعم من الأخرين، لذا كانت فكرة المسابقة تقديم الشكر لهذه النماذج الناجحة ومن ساندهم ووقف بجانبهم ودعمهم.



وأشار العربي إلي أن تلك الحملة لم تكن الأولي التي تحمل قيم الوفاء والعرفان، حيث سبقتها حملة "شكرًا يا أمي " والتي استمرت للأعوام الثلاثة الماضية وحملة " أمي يانور بيتنا " التي أطلقتها مجموعة العربي في مارس من العام الجاري، والتي كانت تحث جميع المصريين علي أهمية شكر الأم علي دورها الأساسي في بناء المجتمع، واختتم العربي حديثه بأهمية أن تسود قيمة الوفاء بين أفراد المجتمع المصري.



يذكر أن مجموعة العربي قد أطلقت حملة إعلامية في رمضان الماضي تحفز علي تقدير كل من يدعم ويساند كل ناجح عنوانها " لولا أنتم ما كنت أنا.. لولا أنتم ما كنت هنا "، كان أبطالها المطربة نسمة مجحوب، ورضوي الغمري أول مدربة مصرية للقفز الحر، ومروة السلحدار أول قبطانة مصرية وعربية، وكذلك بطل العالم في رفع الأثقال محمد إيهاب، وإبراهيم صفوت مؤسس مباردة " Cairo runners " وأخيرًا الفريق الغنائي " مسار إجباري "، وقد لاقت الحملة استحسانًا كبيرًا لدي الرأي العام وتداولًا واسعًا لمتصفحي مواقع التواصل الإجتماعي.