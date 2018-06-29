غدا.. وزير الأوقاف يفتتح دورة فقه الحج
الجمعة 29/يونيو/2018 - 07:50 م
محمود الجلاد
يفتتح وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، دورة فقه الحج للأئمة المرافقين لبعثات الحج غدا السبت عقب صلاة الظهر بمسجد النور بالعباسية.
وأضافت الأوقاف أن ذلك للتيسير على حجاج بيت الله عز وجل في أداء مناسكهم من خلال دراسة المسائل والقضايا المتعلقة بالحج ولاسيما تلك المتصلة بالمستجدات العصرية المطلوبة للتيسير لا التعسير.
ومن المقرر أن يتم توزيع كتاب التيسير في الحج الذي أصدرته وزارة الأوقاف المصرية على جميع للدارسين.
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