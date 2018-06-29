غدا.. وزير الأوقاف يفتتح دورة فقه الحج

يفتتح وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، دورة فقه الحج للأئمة المرافقين لبعثات الحج غدا السبت عقب صلاة الظهر بمسجد النور بالعباسية.





وأضافت الأوقاف أن ذلك للتيسير على حجاج بيت الله عز وجل في أداء مناسكهم من خلال دراسة المسائل والقضايا المتعلقة بالحج ولاسيما تلك المتصلة بالمستجدات العصرية المطلوبة للتيسير لا التعسير.



