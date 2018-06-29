ماراثون رياضي لإحياء ذكرى الشهيد النقيب خالد مغربي بطوخ

شارك المئات من أهالي مدينة ومركز طوخ في ماراثون رياضي إقيم "اليوم " الجمعة لإحياء ذكري الشهيد النقيب خالد مغربي الشهير ب " خالد دبابة " شهيد ملحمة الكتيبة 103 صاعقة والتي صدت هجوم |إرهابي كبير في رفح نتج عنه إستشهاد "دبابة" وعدد من رفاقه بعد ملحمنة بطولية تغني بها نشيد الصاعقة " قالوا إيه".



انطلق الماراثون من امام مسجد البناين بطوخ وجاب شوارع المدينة بمشاركة أحمد عرفات ابن خالة الشهيد، وقيادة الرائد متقاعد محمد وديع صاحب كلمات نشيد الصاعقه "قالو_ايه" وبحضور عددا من ضاط دفعة الشهيد وقائد وحدة الصاعقة التي كان يتبعها "دبابة " بسيناء.



قال احمد عرفات نجل خالة الشهيد ومنظم الماراثون ان بطولات خالد دبابة واحمد المنسي وغيرهم ممن قدموا أرواحهم فداء لمصر وتطهيرا لاراضر الوطن من دنس الإرهابين لن ينساها التاريخ ابد الدهر مشيرا ان الشهيد استشهد في 7 يوليو في حادث الهجوم علي الكتيبة 103 في رفح ولكن تم تنظيم المارثون اليوم تزامنا مع الإحتفال بذكري ثورة 30 يونيو المجديدة التي أنقذت مصر من براثن تجار الدين.



أضاف عرفات ان بطولات الجيش والشرطة المصرية لاينكرها إلا جاحد وسيظل خالد معربي أيقونة للبطولة والدفاع عن الوطن ورمزا للعزة والكرامة ليس في مركز طوخ فقط بل في تاريخ القوات المسلحة ومصر يذكر ان الشهيد خالد مغربي " الشهير ب " خالد دبابة " تخرج في الدفعة 108 حربية ورغم صغر سنه الذي لم يتجاوز الخامسة والعشرين بعد إلا أنه صنع العديد من البطولات التي تفوق عمره بسنوات عديدة كانت السبب في غطلاق زملائه عليه لقب "خالد دبابة " حيث أدى خدمته ضابطًا في قوات الصاعقة برفح، وحقق بطولات في تطهير أرض الفيروز من التكفيريين، مما دفع القائد العام للاتصال به مهنئًا على تلك البطولات.



وقبل أن تغتاله يد الغدر الغاشمة بأشهر قليلة، كان الشهيد قد تزوج لينال الشهادة ويترك خلفه زوجته تحمل في أحشائها طفلًا منه دون أن يلتقيه.

