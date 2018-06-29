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مدير مديرية الطرق والكباري بالدقهلية: إنشاء 4 مراسي لـ الأتوبيس النهري

الجمعة 29/يونيو/2018 - 07:50 م
مدير مديرية الطرق والكباري بالدقهلية: إنشاء 4 مراسي لـ الأتوبيس النهري
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هدى عبدالرازق
 
قال المهندس عبدالحميد فرج، مدير عام مديرية الطرق والكباري بالدقهلية، إن مشروعات الطرق التي تنفذ بالمنصورة تتبع وزارة النقل من خلال الهيئة العامة للطرق والكباري.

وأشار "فرج"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أنه جاري إنشاء 4 مراسي لمشروع الأتوبيس النهري، بتكلفة 31 مليون جنيه، والذي بدوره سيخفف الإزدحام المروري بالمحافظة.

وأضاف أنه جاري توسعة عدد من الطرق، وإنشاء عدد من الكباري على ترعة المحمودية.

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