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فيديو جديد يرصد هزيمة إرهاب قطر في ليبيا

الجمعة 29/يونيو/2018 - 07:45 م
فيديو جديد يرصد هزيمة إرهاب قطر في ليبيا
صورة أرشيفية
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وكالات
 

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يرصد هزيمة إرهاب قطر في ليبيا بعد سيطرة الجيش الوطني على مدينة درنة.

وكان النظام القطري قد عمل على دعم المليشيات الإرهابية عقب سقوط النظام الليبي، فظهر في البداية تنظيم مجلس شورى مجاهدي درنة بدعم من الصادق الغرياني مفتي الإرهاب في ليبيا، وأرادت قطر، تحويل درنة لمركز انطلاق عمليات إرهابية داخل ليبيا وخارجها.

ودعا الغرياني الليبيين، إلى دعم الإرهابيين ضد الجيش الوطني، وأعلن الجيش ساعة الصفر من أجل تحرير درنة وتقدمت القوات وقتلت قائد التنظيم عطية الشاعري وضبطت مسئول ملفه الأمني، وعثر الجيش على أسلحة تحمل ختم الجيش القطري.

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