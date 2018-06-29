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ابنة مايكل جاكسون تروي اللحظات الأخيرة في حياة جدها

الجمعة 29/يونيو/2018 - 07:39 م
ابنة مايكل جاكسون تروي اللحظات الأخيرة في حياة جدها
ابنة مايكل جاكسون
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الفجر الفني
 
أكدت ابنة المغني الأمريكي الشهير مايكل جاكسون، أن جدها الراحل جو جاكسون، جعلها هي وباقي أفراد العائلة، فخورين بكونهم ضمن عائلة جاكسون.

وقالت الابنة الوحيدة لمايكل جاكسون، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "أن أكون قادرة على الإمساك بيدك والبقاء بجانبك واحتضانك وتقبيلك على وجنتيك ورأسك يعني لي أكثر مما قد تتصور".

وأشارت باريس، إلى أنه رغم تباعد جدها الفترات السابقة إلى أن معظم أفراد العائلة قاموا بزيارته في الفترة الأخيرة، قبل وفاتة عن عمر يناهز 89 سنة.
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