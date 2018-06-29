التحقيق مع أمريكي هدد بتفجير أحد المساكن بـ"فلوريدا"

ذكر مدعون اتحاديون اليوم الجمعة، أن رجلًا 26 عامًا من ولاية فلوريدا الأمريكية أقر بالتعرض لحرية ممارسة المعتقدات الدينية من خلال التهديد باستخدام سلاح خطير ومواد متفجرة بعدما هدد بتفجير قنبلة في مسجد.



وأكد المدعون في بيان، أن داستن ألين هيوز من مدينة كاتلر باي بفلوريدا، اعترف بالذنب خلال جلسة عقدت، أمس الخميس، ويواجه ألين عقوبة بالسجن تصل إلى 20 عامًا عندما يصدر الحكم في 6 سبتمبر المقبل.



واعترف "هيوز"، بأنه أجرى مكالمة طوارئ لمسجد جماعة المتقين في مدينة بيمبروك باينز بفلوريدا في 5 مايو الماضي، بينما ترك رسالة صوتية مفعمة بالكراهية والكلمات البذيئة والإساءة للدين الإسلامي وهدد بتفجير المسجد.



وقال المتهم في رسالته الصوتية، إن لديه متفجرات وسيقوم بتفجير المسجد، مضيفًا ستحترقون في النيران بعدما أقضي عليكم.



وذكر المدعون، أنه تم إخطار أجهزة إنفاذ القانون، التي استجابت على الفور لكنها لم تعثر على أي قنبلة في المسجد.



وأفاد مساعد المدعي العام جون جور في بيان، أنه ستواصل وزارة العدل ملاحقة جرائم الكراهية بكل قوة حتى يتمكن كل الناس من العيش بحرية ودون خوف أيًا كانت معتقداتهم الدينية.